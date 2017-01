Grêmio crê em renovação de Douglas e quer reforços para a Libertadores

Gazeta Esportiva

Uebel/Grêmio FBPA

O vice de futebol do Grêmio, Odorico Roman, falou sobre o trabalho do Tricolor visando à temporada de 2017, na qual o clube terá a Libertadores como grande prioridade. À Espn, o dirigente admitiu a necessidade de reforçar o elenco para este ano.

“Entendemos que é importante reforçar o elenco com jogadores experientes, de qualidade. Trazer um atacante de características diferentes. O Kayke se enquadra nisso que queremos”, analisou Roman, citando o ex-jogador do Flamengo, que estava no Japão, e está perto de fechar com o Tricolor.

Outro assunto abordado pelo vice de futebol foi a renovação do meia Douglas, titular na conquista da Copa do Brasil em 2016. Segundo Odorico, restam alguns detalhes para o novo contrato ser assinado.

“O assunto Douglas está tranquilo. Estamos conversando com o procurador, queremos o atleta no elenco em 2017. Não há impasse, são só alguns ajustes no contrato”, explicou.

Até o momento, o Grêmio oficializou a chegada do volante Michel, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo campeão Atlético-GO. Além disso, renovou com o técnico Renato Gaúcho até o fim da temporada.