Grazielle Machado defende audiência em Nova Alvorada do Sul sobre a BR- 163

O reordenamento está sendo debatido para não comprometer o comércio local e a segurança dos moradores

Nesta última Semana, a Assembleia Legislativa recebeu vereadores e empresários da cidade de Nova Alvorada do Sul, acompanhados de engenheiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e representantes da CCR-MSVia, empresa que detém a concessão da BR-163. O reordenamento da rodovia que corta o município está sendo debatido amplamente para não comprometer o comércio local e a segurança dos moradores.

A deputada Grazielle Machado (PR), participou do encontro e defende uma audiência pública no próprio município, e que além das autoridades, tenha a participação popular. “Imprescindível o debate com todas as autoridades, porém, a participação popular é muito importante, uma vez que qualquer alteração que possa ocorrer na rodovia, os primeiros a sentir o impacto serão os comerciantes e a população local. A opinião deles, por certo será fundamental para que haja um resultado positivo neste impasse”, enfatiza a parlamentar.