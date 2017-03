A Grande muralha” ficou no primeiro lugar de bilheteria nos cinemas brasileiros nesta semana, com “Cinquenta Tons Mais Escuros” e “Lego Batman: O filme” completando o top 3.

O filme estrelado por Matt Damon levou 861 mil pessoas aos cinemas, com renda total de R$ 14,6 milhões. A produção é o novo trabalho do cineasta chinês Zhang Yimou, de “Herói” e “O clã das adagas voadoras”. Com orçamento de US$ 150 milhões, o filme é uma fantasia de época.