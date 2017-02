Grandão assume a liderança do Partido dos Trabalhadores na AL

O deputado João Grandão é o novo líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa. Oficializado na nova atribuição nesta semana, o parlamentar se dirigiu à Mesa Diretora para agradecer os colegas de legenda pela confiança e subiu à tribuna para seu primeiro discurso como líder partidário.

Grandão reafirmou o compromisso histórico do PT na luta incessante em defesa dos direitos das minorias e dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade de todo o Mato Grosso do Sul.

O parlamentar fez questão de ratificar o caráter de independência e o papel de oposição que continuarão marcando a atuação do partido na Assembleia Legislativa. “No que depender da nossa bancada, manteremos uma relação institucional com o Executivo Estadual, defendendo a construção coletiva de um projeto estratégico de desenvolvimento do nosso estado, visando a superação da desigualdade e da pobreza”, disse.

“No entanto, a nossa bancada parlamentar tem o compromisso de estar em sintonia com as demandas das trabalhadoras e trabalhadores e com o conjunto da sociedade em defesa do desenvolvimento econômico e social do Mato Grosso do Sul e contra os retrocessos de qualquer natureza. Somos e sempre seremos aliados dos movimentos sociais, sindicais e ambientais nos 79 municípios do nosso estado”, acrescentou.

O novo líder do PT na Assembleia Legislativa também citou nominalmente o engajamento do partido na defesa da igualdade de gênero e da liberdade religiosa, bem como no combate à discriminação racial e à homofobia.

“Reafirmamos ainda nosso compromisso partidário com a garantia de direitos das pessoas portadoras de deficiências, pessoas idosas, crianças e adolescentes, enfim, com a garantia de direitos de todos os cidadãos e cidadãs e respeitando os princípios constitucionais”, finalizou.