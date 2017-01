Governo quer municípios envolvidos em iniciativas de combate à dengue

Leca

Com risco iminente de grande contágio de dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypit, a governadora em exercício Rose Modesto (PSDB) recebeu na tarde de segunda-feira, no auditório da governadoria na Capital, primeiras-damas de 42 municípios do Estado.

Na oportunidade foram debatidas possíveis formas de como a população de cada município pode ser envolvida no combate a essas endemias mais evidentes na época do verão.

“Nós precisamos da união de todos vocês no combate a esse mosquito. Vamos levar a informação, de como combater o mosquito da dengue, nas reuniões sociais, nas igrejas e até mesmo com abordagem nas ruas. Se começarmos por nós, por nossas casas, pelos prédios públicos, certamente a população abraçará e seguirá nosso exemplo”, pontou a governadora se colocando ainda a disposição dos municípios para ações locais.

Segundo o boletim epidemiológico da dengue, divulgado no dia 11 deste mês pela Secretaria de Estado de Saúde, até o momento a Capital lidera o ranking de casos com 21 notificações, seguida por Corumbá com oito e Bonito e São Gabriel do Oeste com três cada um. No total, Mato Grosso do Sul já tem 39 notificações apenas nesses primeiros dias de 2017.

Durante o encontro também foram repassadas informações referentes à estrutura do governo, pelo secretário da Casa Civil, Sérgio de Paula e informações sobre a assistência social, pela secretária de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Nobre.