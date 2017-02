Governo publica homologação da licitação para construção do Hospital Regional de Três Lagoas

Subcom

Confirmando anúncio feito pelo governador Reinaldo Azambuja, ontem (9), durante sua visita a cidade de Aparecida do Taboado, foi publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Estado o resultado e homologação da licitação da obra do Hospital Universitário de Três Lagoas, orçada em R$ 56.457.005,49. O governador afirmou que assina a ordem de serviço dentro de 15 dias.

Conforme o aviso de resultado de licitação realizada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), a empresa vencedora foi a Sial Construções Civis Ltda. Reinaldo Azambuja disse que o Estado já dispõe em caixa de R$ 55 milhões e quer rapidez na construção, além da qualidade do serviço, para suprir a região da Costa Leste com um complexo hospitalar moderno e totalmente equipado. Inicialmente, o hospital foi orçada em R$ 68,4 milhões.

Do total de recursos a ser empregado na obra, R$ 34 milhões foram garantidos via financiamento do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento), aprovado em 25 de maio do ano passado; e R$ 22,4 milhões do Governo do Estado. A liberação do recurso pelo banco contou com o apoio da bancada federal, em especial da senadora Simone Tebet (PMDB-MS).

O Hospital Universitário de Três Lagoas será construído em terreno doado ao município pelo empresário Magid Thomé Filho, no Distrito Industrial (rodovia BR-158), com uma área de 23 mil metros quadrados. Contará com 138 leitos e auxiliará os atendimentos do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, principalmente nas especialidades de trauma, além de atender as demandas do curso de Medicina da Universidade Federal de MS (UFMS).