Governo oferece oficina sobre ICMS ecológico para prefeituras

ASSESSORIA

Com o objetivo de auxiliar na conservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, incrementar a receita dos municípios, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Semade), realiza no dia 26, uma oficina sobre ICMS ecológico (ICMS-E). Podem participar as equipes técnicas das prefeituras. O objetivo é capacitar os agentes públicos para que possam pleitear a alíquota de distribuição do ICMS Ecológico para sua respectiva cidade.

Entre janeiro e setembro de 2016, os municípios de Mato Grosso do Sul que desenvolvem ações de sustentabilidade, por meio da preservação ambiental, receberam do governo R$ 54 milhões proveniente do ICMS ecológico. O cálculo é feito pela Semade, com apoio da Secretaria de Fazenda (Sefaz).

O treinamento terá como tema os critérios e procedimentos de participação dos municípios na alíquota de distribuição do tributo para o componente de Resíduos Sólidos Urbanos, além de outros conteúdos necessários para auxiliar os municípios que desejam integrar o programa.

“Devido à data que está bastante próxima, reforçamos que é fundamental a participação dos representantes de todos os municípios na oficina de capacitação que estamos oferecendo. Lá serão repassadas todas as informações necessárias para fazer parte do programa que, além de contribuir financeiramente com a gestão, leva mais qualidade de vida à população dos municípios e consequentemente do nosso estado, com a conservação do meio ambiente”, frisou o secretário.

O processo de adesão ao ICMS ecológico inicia em fevereiro e segue até junho. Até o dia 28 de fevereiro são entregues a documentação de resíduos sólidos e 31 de março das unidades de conservação. De acordo com o gerente de Unidades de Conservação, Leonardo Tostes Palma, existe no Imasul uma unidade de ICMS ecológico e por isso há a possibilidade de trabalhar as unidades de cadastro durante o ano todo.

ICMS Ecológico

Mato Grosso do Sul foi o segundo estado do Brasil a aderir ao ICMS ecológico. Dos 25% do ICMS destinados aos municípios, 7% são divididos igualitariamente entre os municípios; 5% em função da extensão territorial; 5% devido ao número de eleitores; 3% conforme o índice resultante do percentual da receita própria e, por fim, 5% o critério ambiental a ser dividido entre: os municípios que tenham parte de seu território integrando terras indígenas homologadas, a unidade de conservação da natureza devidamente inscrita no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação e, ainda, aos que possuam plano de gestão, sistema de coleta seletiva e disposição final de resíduos sólidos.