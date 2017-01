“Governo muda a realidade da segurança pública”, diz Rose

Edemir Rodrigues/Divulgação

A governadora em exercício Rose Modesto entregou na sexta-feira duas viaturas ao 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros, dentro do Programa MS Mais Seguro, e afirmou que o governo do Estado, em dois anos, está mudando a realidade da segurança pública em Mato Grosso do Sul. Ela citou como grandes avanços a reestruturação do setor, a valorização e qualificação dos policiais e maior atenção à fronteira.

“Segurança pública é prioridade do nosso governo, que identificou a grande preocupação da população com o aumento da criminalidade. Por isso, o governador Reinaldo Azambuja tem um olhar especial para este setor, que hoje passa por grandes transformações”, destacou Rose, durante a solenidade militar, realizada em frente à unidade do Corpo de Bombeiros de Dourados. Presente ao ato o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa.

Reafirmando o compromisso do governo em trabalhar em parceria com a prefeitura de Dourados, a governadora adiantou que uma das reivindicações da cidade, a construção de mais um quartel do Corpo de Bombeiros, será avaliada pela administração estadual e a viabilização do projeto depende, fundamentalmente, da união de forças do Estado, Município e lideranças políticas, destacando a Assembleia Legislativa e a bancada federal.

Investimentos

Rose e o secretário de Segurança Pública entregaram à unidade local do Corpo de Bombeiros um veículo resgate e outro de salvamento, totalizando R$ 296 mil em investimentos, com recursos do Estado e emendas do deputado José Teixeira e do deputado licenciado José Barbosa. Em menos de um ano, o governo já entregou 306 viaturas e 555 armas de vários calibres às corporações militares e civis, dentro do programa MS Mais Seguro.

Para o secretário José Carlos Barbosa, Mato Grosso do Sul nunca recebeu investimentos tão expressivos na segurança pública como nestes dois anos do governo de Reinaldo Azambuja. “Somete no MS Mais Seguro serão mais de 100 milhões de reais em recursos próprios até o fim deste ano, é o maior investimento da nossa história”, disse, acrescentando que, somado a estes valores, hoje o Estado tem uma das melhores policias do país.