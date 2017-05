Governo investe mais de R$ 1 milhão em ruas de Laguna Carapã e lança quase R$ 500 mil para pontes

Edemir Rodrigues

Asfalto novo e drenagem tem sido o objeto do Governo do Estado para melhorar os municípios de Mato Grosso do Sul. As últimas publicações do Diário Oficial do Estado tem evidenciado esse forte investimento em vias urbanas e, segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), até 2018, serão aproximadamente R$ 597 milhões só para o setor. Na publicação desta quinta-feira (25.5), na página 21, Laguna Carapã é o município contemplado com R$ 1,3 milhão para pavimentação e drenagem de águas pluviais.

Segundo os resultados das licitações publicadas serão pavimentadas a rua Alberto Froes e adjacências e as vias da Vila Bocajá. O maior investimento, mais de R$ 1 milhão, será destinado à região da Alberto Froes.

Pontes

Com R$ 90 milhões projetados para melhorar a travessias de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado lançou hoje um edital para elaboração de projetos executivos para mais 10 pontes em concreto armado. Já estava previsto contemplar o Estado com 80 pontes, com o lançamento, o número passa para 90 e os investimentos vão ultrapassar os R$ 90 milhões previstos.

O edital lançado para elaboração de projetos executivos está orçado em R$ 433,3 mil e beneficiará os municípios de Aquidauana, Bela Vista, Dois Irmãos do Buriti, Jardim, Laguna Carapã, Maracaju, Naviraí, Paraíso das Águas, Paranaíba e Ponta Porã. A tomada de preços acontece no próximo dia 12 de junho, às 9h, na sede da Agesul.