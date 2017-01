Governo Federal autoriza presença de Forças Armadas em fronteira de MS com Paraguai e Bolívia

Pedro Barbosa O presidente Michel Temer atendeu ao pedido da governadora em exercício de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto, para disponibilizar permanentemente a presença das Forças Armadas na linha de fronteira de MS com o Paraguai e Bolívia. A solicitação aconteceu na tarde desta quarta-feira (dia 18) em reunião da governadora e mais sete governadores do Brasil com a autoridade máxima do país no Palácio do Planalto. Esta é uma reivindicação que já havia sido feita pelo governador Reinaldo Azambuja à presidência da República, em anteriores reuniões sobre Segurança Pública na capital federal.

De acordo com a governadora em exercício, o pedido é parte de um pacote de solicitações de Mato Grosso do Sul para questões de segurança que “prioritariamente passam pela fronteira”, citou, explicando. “Temos uma faixa extensa que infelizmente não pode estar apenas sob cuidados do Estado, o Governo Federal precisa estar permanentemente atuando nesta faixa e de maneira massiva”, pontuou Rose.

Ainda na agenda com o presidente Michel Temer, o secretário de Estado de Justiça e de Segurança Pública, José Carlos Barbosa, avaliou o encontro como bastante produtivo. “O presidente afiançou a presença das Forças Armadas nas fronteiras e apoio ao sistema penitenciário”, apontou. O secretário já estava em Brasília e vinha de reuniões com ministros sobre o Plano Nacional de Segurança Pública.