Governo entrega reforma de escola que recebeu investimento de mais de meio milhão de reais

Mais de R$ 545 mil em recursos próprios do Governo do Estado foram utilizados na reforma completa da Escola Estadual Lions Clube, em Ponta Porã. Nesta sexta-feira (3) a obra foi inaugurada pelo governador Reinaldo Azambuja e pela secretária de Estado de Educação Maria Cecília Amendola da Mota. Na oportunidade, Reinaldo destacou a importância do ambiente de estudo de qualidade ligado ao aprendizado de crianças e jovens.

“Nosso grande objetivo é ter uma educação pública de qualidade, é evoluir no aprendizado dos alunos e melhorar os níveis da educação. Avançar é valorizar alunos e professores, por isso estamos fazendo esforço para o estudante ter uma boa escola, com merenda, kit e uniforme, e para o professor ter o melhor salário do Brasil”, explicou o governador.

De acordo com o universitário Bruce Martins, de 33 anos, a reforma completa da Escola Estadual Lions Clube é um sonho que virou realidade para toda a comunidade escolar. “Minha filha estuda nessa escola, eu estudei aqui e minha mãe também. São três gerações que viveram nesse espaço e ver ele assim, novo, nos deixa muito felizes”, comemorou.

Presente na inauguração, o prefeito Hélio Peluffo destacou a possibilidade de parcerias para o bem das pessoas. “É a solução mais rápida para a execução de serviços nos municípios. Aqui em Ponta Porã conseguimos emendas parlamentares para todas as escolas estaduais”, revelou. O deputado estadual Beto Pereira, representando a Assembleia Legislativa, disse que a reforma da escola Lions Clube é exemplo de que o Governo do Estado vem fazendo importantes entregas à população “mesmo em momentos de crise”.

Também participaram da entrega a primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja, e os secretários de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e da Casa Civil, Sérgio de Paula, acompanhados de prefeitos e vereadores de cidades da região.

Reforma

A execução da reforma no prédio da escola teve início em julho de 2016. Os serviços envolveram a troca cobertura e do piso, reparo das estruturas de alvenaria, da rede elétrica e na fachada, além da pintura geral. São beneficiados servidores da equipe administrativa, pedagógica e 221 alunos matriculados do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.