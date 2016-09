Governo do Uzbequistão confirma a morte de seu presidente

O presidente do Uzbequistão, Islam Karimov, morreu em virtude das complicações de um acidente vascular cerebral. (AVC), anunciou nesta sexta-feira (2) oficialmente o governo dessa república centro-asiática.

O anúncio confirma assim as informações não oficiais que, desde a manhã desta sexta-feira, circulavam sobre a morte do líder de 78 anos, que passou quase três décadas no poder.

Todas as informações indicam que o enterro do líder uzbeque vai acontecer no sábado (3) em Samarkanda.

Karimov havia vencido em março de 2015 as eleições presidenciais pela quarta vez, com mais de 90% dos votos, em um processo eleitoral que recebeu críticas da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).