Governo do Estado entrega 30 casas em Juti

A secretária de Estado de Habitação de Mato Grosso do Sul, Maria do Carmo Avesani Lopez, juntamente com a prefeita de Juti, Elizângela Martins Biazotti dos Santos, realizaram a entrega das chaves de 30 unidades habitacionais da Vila Morena, no município.

O empreendimento foi construído através do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e teve um investimento no valor total de R$ 1.682.800,87, sendo R$ 698.800,87 do Governo Estadual e R$ 984.000,00 do Governo Federal.

Cada casa entregue possui mais de 35 metros quadrados, distribuídos em dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Além de toda a infraestrutura completa os moradores contam também com a infraestrutura externa de asfalto que dá acesso a Vila Morena, bem como ao Loteamento Francisco de Paula. São 749 metros linear de asfalto que obteve um investimento Estadual no valor de R$ 584.543,41.

Vistoria das casas e assinatura de contrato – As famílias tiveram a oportunidade de fiscalizarem as suas moradias antes de receberem as chaves. Uma equipe da Agehab formada pelos setores de Fiscalização de Obras e Social acompanharam cada família na vistoria de cada moradia antes de assinarem os seus contratos. O objetivo principal é proporcionar para as famílias um melhor atendimento em relação a prestação de serviço na moradia quando necessária.

Os servidores que realizaram o atendimento foram o gerente de Fiscalização de Obra e Social, Fernando José Nicolini Delgado, a chefe da Divisão da Fiscalização e Social, Maria Adriana Santos Oliveira, a anaslista de Programas Habitacionais, Flávia Cristina Anderson de Angelo, e o técnico de Programas Habitacionais, Jocinei Lopes Araújo.

Viviane Martins, Assessoria de Comunicação da Sehab.