Governo do Estado apresenta em Bonito a 25ª edição do Rally dos Sertões

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação (Sectei), no desenvolvimento das ações da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) na promoção do Turismo, apresenta a 25ª Edição do Rally dos Sertões.

A reunião acontece na cidade de Bonito nesta quinta-feira (26), às 9h, no auditório do Sebrae. Entre as pautas da reunião, estão as demandas operacionais da chegada do evento e a estrutura hoteleira para receber o evento.

A competição será disputada entre os dias 19 e 26 de agosto de 2017 e terá percurso inédito, com largada em Goiânia (GO) e chegada em Bonito. Trata-se de uma competição de alto nível, com competidores brasileiros e estrangeiros cruzando belas paisagens sul-mato-grossenses e conhecendo a hospitalidade de seu povo, colocando o Estado em um patamar de visibilidade mundial.

Serão 250 veículos inscritos, entre carros, UTVs, motos e quadriciclos; 200 competidores, homens e mulheres, em 70 equipes participantes. Junto com os competidores, uma caravana envolvendo 1.500 pessoas em ônibus, caminhões e picapes, movimentando a economia de cidades e povoados, prestando suporte técnico aos competidores e realizando ações sociais e ambientais.

A edição 2017 do Rally dos Sertões será histórica. Além de celebrar a data emblemática da criação do Estado, marcará os 25 anos de uma das maiores provas off road do planeta. Para comemorar a data especial, a competição terá roteiro inédito, incluindo o destino turístico de Bonito.

O roteiro em território sul-mato-grossense será definido por uma equipe da organização do evento e por uma comissão executiva do Governo do Estado, que envolve vários órgãos governamentais e prefeituras.