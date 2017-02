Governo do Estado apoia o carnaval em sete municípios com R$ 175 mil

Divulgação

Os festejos carnavalescos no interior de Mato Grosso do Sul terão apoio do Governo do Estado, que celebrou convênios no valor de R$ 175 mil, por meio da Fundação de Turismo (Fundtur), com as prefeituras de Bataguassu, Bodoquena, Ivinhema, Nioaque, Rio Verde, Rochedo e Terenos, as quais participam com contrapartida de recursos.

Na semana passada, a Fundação de Cultura de MS anunciou a liberação de R$ 651 mil para entidades carnavalescas de Campo Grande, Corumbá, Ladário, Aquidauana e Anastácio com a finalidade de promover os desfiles de escolas de samba e blocos. As propostas foram selecionadas através de edital de chamamento público.

Conforme extratos de convênios publicados na edição desta quarta-feira do Diário Oficial do Estado, o governo estadual destinou R$ 35 mil para a realização do “Folia Serrana” em Bodoquena; R$ 30 mil para o “Carnaval Popular de Rua”, em Ivinhema; R$ 25 mil para o “Batafolia”, de Bataguassu; R$ 25 mil para o “Nioaque Folia”, em Nioaque; R$ 25 mil para “Rio Verde Folia 2017”, em Rio Verde; R$ 20 mil para o “Terenos Folia 2017”, em Terenos; e R$ 15 mil para o “Carnaval Rochedo Folia 2017”, em Rochedo.

O total de recursos destinados pelo Governo do Estado em apoio ao carnaval de rua em 12 municípios somam R$ 826 mil.

Sílvio Andrade – Subcom