Governo de MS realiza maior entrega de casas da história de Aral Moreira

Edemir Rodrigues

Representando o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), a secretária de Estado de Habitação de Mato Grosso do Sul, Maria do Carmo Avesani Lopez, entregou 250 unidades habitacionais em Aral Moreira nesta quarta-feira. A entrega das casas populares, segundo o prefeito Edson Luiz de David, é considerada a maior da história do município de fronteira, que tem 38 anos.

“O grande sucesso desse empreendimento, com a qualidade que ele tem, é a parceira entre os governos federal, estadual e municipal. Essa união de esforços resultou na construção das casas”, destacou Maria do Carmo.

Ao todo, foram investidos R$ 12,8 milhões na edificação das 250 unidades habitacionais. Desse valor, R$ 631,5 mil são recursos estaduais. As moradias foram construídas por meio do programa Minha Casa, Minha Vida/Entidades, que contou com participação da Associação de Apoio à Habitação Popular e Reforma Urbana de Mato Grosso do Sul (AAHPRUMS).

Para a diarista Maria Regina Garcia Barbosa, 32 anos, mãe de quatro filhos, a conquista da casa própria representa liberdade, já que ela vai deixar de morar de favor. “Essa casa é mais que um presente de Natal, é um presente para a vida toda”, comemorou, fazendo referência ao final de ano. Regina pagará R$ 32 mensais pela casa. “É um dinheiro que cabe o orçamento”, disse.

Outra diarista que recebeu as chaves da moradia é Sebastiana Delci Brites, 59 anos. Ela vai morar na residência com o neto. “Nasci e fui criada em Aral Moreira. Desde que sai da casa dos meus pais, com 20 anos, pago aluguel. Depois de todo esse tempo é a primeira vez que consigo uma casa. Estou muito feliz”, afirmou.

Com um total de 43,47 metros quadrados de área construída, cada moradia tem dois quartos, sala cozinha e banheiro, além de aquecedor solar. Juntas, as 250 unidades formam o Residencial Ipê I, II e III, que tem toda infraestrutura urbana necessária para dar dignidade às famílias: iluminação pública, água, energia elétrica e pavimentação asfáltica.

“Este empreendimento tem valor inestimável para as famílias que vão morar aqui”, falou o prefeito Edson. “É sem dúvidas o maior empreendimento habitacional que Aral Moreira já recebeu”, garantiu, dizendo ainda que a entrega, a curto prazo, acaba com o déficit habitacional da cidade.

ATENÇÃO À HABITAÇÃO

O setor habitacional é uma das prioridades da gestão do governador Reinaldo Azambuja. Segundo Maria do Carmo, somente em 2016 foram inauguradas 5.053 unidades habitacionais em Mato Grosso do Sul, “o que revela a preocupação do governador Reinaldo em proporcionar moradia digna às pessoas”.

Só na segunda semana de dezembro, o Governo do Estado vai inaugurar 467 casas populares, sendo 250 em Aral Moreira, 100 em Juti, 100 em Iguatemi e 17 em Tacuru. “O Governo do Estado tem feito um esforço tremendo para construir e entregar cada vez mais casas”, disse Maria do Carmo citando a escassez de recursos da União para o setor habitacional.

Também participaram da entrega o gerente regional da Caixa Econômica, Ubiratan Chaves; o deputado estadual Flávio Kayat; e autoridades municipais de Aral Moreira, Ponta Porã e Juti. O governador Reinaldo Azambuja participaria da entrega das casas em Aral Moreira, mas não pode comparecer a agenda de governo devido ao mau tempo na região.