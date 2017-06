Governador anuncia hemodiálise, apoio ao hospital e entrega investimentos em Naviraí

Naviraí irá receber em breve um centro de hemodiálise para atender pacientes de toda a região do Cone Sul de Mato Grosso do Sul. O projeto está sendo finalizado pela Prefeitura e será licitado e executado pelo Governo do Estado, adiantou o governador Reinaldo Azambuja. Nesta quinta-feira (8.6), ele entregou viaturas e visitou obras de infraestrutura no município – onde os investimentos estaduais somam R$ 47,9 milhões.

“O prefeito está finalizando o projeto, nós vamos licitar e executar essa obra para ter um centro de hemodiálise para atendimento de Naviraí e toda a região”, declarou. A obra irá diminuir o drama de dezenas de pacientes renais crônicos que precisam se deslocar a Dourados ou Ponta Porã para fazer hemodiálise três vezes por semana. “Esse é um sonho de todos nós”, enfatizou. A construção será feita anexa ao Hemocentro, no Centro.

Dentro da proposta de reestruturação da Saúde em todo o Estado, o Governo se colocou também à disposição do prefeito José Izauri de Macedo para discutir parceria em relação ao hospital do município. “Naviraí já é um polo regional e a gente precisa estruturar essa parceria”, afirmou o governador.

O trabalho conjunto com a administração municipal já tem rendido bons resultados no hospital de Ponta Porã e está sendo colocada em prática também em Aquidauana e Três Lagoas.

Obras e entregas

“Estamos entregando em Naviraí e para os municípios do Cone Sul equipamentos modernos que irão reforçar a estrutura da Segurança Pública”, afirmou o governador durante a entrega de 16 viaturas para atender às Polícias e Corpo de Bombeiros da região.

Ele agradeceu o trabalho dos militares, que têm se empenhado no combate à criminalidade. “Eles têm sido ativos no combate ao crime organizado, às facções. Isso estimula a gente a avançar ainda mais para ter um Estado cada vez mais seguro”, disse. “A violência aumentou muito com a crise nos estados e graças a Deus em MS estamos diminuindo esses índices”, completou.

Nesta manhã, ele visitou várias obras que estão em fase de execução no município e abrangem desde saneamento, drenagem e pavimentação à entrega de unidades habitacionais e reforma da Penitenciária de Segurança Máxima, feita por detentos pelo Projeto Mãos que Constroem. “Temos que dar a oportunidade de quem está preso cumprir o papel de cidadão e evoluir”, comentou sobre a importância do projeto e da economia feita pelo Estado ao utilizar mão-de-obra dos detentos, com intuito de ressocialização.

Mais empregos

Reinaldo Azambuja anunciou ainda que no dia 3 de julho será aberta licitação para remodelação e revitalização do Parque Industrial de Naviraí, cujos recursos serão de mais de R$ 8 milhões. “Quando se revitaliza uma área de parque industrial, você cria oportunidade para o empresariado gerar investimentos e empregos. Essa obra, além de beneficiar muito o município porque cria condições de infraestrutura, vai agregar valor e ampliar a oferta de empregos”, avaliou.

Na visita às obras no Jardim Paraíso, os moradores se mostraram satisfeitos com a qualidade dos trabalhos. Em outubro, foram concluídos os serviços de drenagem e recomposição da erosão, no valor de R$ 5 milhões. Nesta etapa, estão sendo realizadas as obras de pavimentação que somam R$ 8,2 milhões.

Outro investimento para o município, que está em fase de licitação, é a construção de uma ponte de concreto. O governador anunciou ainda que a parceria com a prefeitura garantirá a implantação da estrada da produção, que será cascalhada e preparada num trecho de 30 quilômetros para facilitar o escoamento dos produtos agrícolas.

Durante visita às obras, o governador lembrou que toda a região vem recebendo investimentos. “Isso mostra que o Governo soube se organizar e se estruturar para enfrentar a crise, cumprir com suas obrigações e fazer essas entregas que são fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas dos 79 municípios do Estado”, declarou.