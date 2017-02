Goleada e empates marcaram a rodada de quarta-feira no Estadual

Rafael Coca/MS em Foco

Três jogos da 1ª rodada o Estadual movimentaram a quarta-feira (01) de futebol no Mato Grosso do Sul. Na capital, diante de quase 2500 torcedores no Morenão, o Operário goleou o União/ABC por 4 a 0.

Agnaldo, duas vezes, Rodrigo Gral e Wilson marcaram para o Galo campo-grandense, que lidera o grupo A ao lado do Comercial, com três pontos, mas está à frente pelo saldo de gols.

No outro jogo do grupo, Costa Rica e Serc empataram o clássico por 1 a 1, no Laertão. Maílson abriu o placar para o Costa Rica, enquanto Tiago igualou o placar para a Serc.

Em jogo isolado pelo grupo B, o Sete de Setembro, na estreia de Mauro Marino com treinador do clube, ficou no 1 a 1 com o Naviraiense, no Douradão, e não quebrou o tabu de quase cinco anos sem vencer o adversário jogando em casa.

Marcelo Andrade marcou para o Naviraiense, enquanto Jéferson empatou para o Sete de Setembro.

2ª RODADA

A 2ª rodada do Campeonato Estadual começa neste fim de semana com União x Costa Rica, Novo x Operário e Ivinhema x Corumbaense.

A rodada será encerrada dia 15 de fevereiro, com Águia Negra x Sete Setembro e Naviraiense x Urso. Serc x Comercial será remarcado.