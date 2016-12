Glória de Dourados espalha presépios natalinos pela cidade

Demerval Nogueira

Numa iniciativa da Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória, juntamente com a comunidade local e em parceria com a Prefeitura, diversos presépios alusivos ao Natal foram montados em Glória de Dourados.

As atrações natalinas foram instaladas na Praça Castelo Branco, no centro da cidade;Praça José de Azevedo,na saída para Fátima do Sul;Praça Nipo-Brasileiro, em frente à Universidade Estadual de MS; e também no terminal rodoviário ‘Aparício Rodrigues de Almeida Júnior’, localizado na Vila Industrial.

Os presépios foram montados recentemente e estão à disposição das famílias gloriadouradenses e aqueles que vão de fora visitar parentes e amigosnas festas de final de ano em Glória de Dourados.

Segundo o pároco da Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória, padre Clarindo Redin, esta é uma forma da igreja católica e a comunidade, em parceria com o poder público municipal, de mostrar a singeleza, a beleza e o significado do Natal. “O Natal representa o nascimento do Menino Jesus e é necessário que se faça essa homenagem ao nosso Pai Celestial, mostrando realmente como foi o início da trajetória de Cristo”, disse Redin.

O prefeito ArcenoAthas Júnior destacou a iniciativa do padre Redin e da comunidade pelos trabalhos que estão sendo expostos nas praças principais da cidade. “Nós que conjugamos também nessa parceria, sentimo-nos honrados pelo belo trabalho desenvolvido e, ao mesmo tempo, aproveitamos para desejar um Feliz Natal a todos os gloriadouradenses e que o Senhor Bom Deus abençoe a todos, com muita saúde e paz, para que possamos trilhar juntos em 2017, com muita fé e esperança em todos os corações”, concluiu Athas.

Também no distrito de Guassulândia, a Adecog (Associação de Desenvolvimento Comunitário de Guassulândia), por meio do seu presidente Guilherme Alves e equipe e moradores, foram instalados inúmeros adornos natalinos em vários pontos da localidade, dando um novo visual ao distrito e um tom superespecialdas festas de final de ano.