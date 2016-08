Gilberto Gil volta a ser internado em hospital de São Paulo

Gilberto Gil, de 74 anos, voltou a ser internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta terça-feira (30), para continuar o tratamento de insuficiência renal e realizar exames de rotina. De acordo com a assessoria de imprensa do músico, ele passa bem.

— Ele retornou ao hospital para fazer exames de rotina e continuar o tratamento. Ele tem que retornar todos os meses, aí faz todos os exames alguns dias depois. Está tudo normal com ele.

No último sábado, Gilberto Gil cancelou o show que faria no Rio de Janeiro devido a um problema de saúde. (R7)