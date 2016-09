Gilberto Gil recebe alta após mais de uma semana internado em SP

O cantor Gilberto Gil recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês depois de passar oito dias internado, informou a assessoria de imprensa do hospital. Durante este período, Gil recebeu visita das filhas, genro e netos. A mulher do músico, Flora Gil, postou uma foto em um helicóptero voltando para o Rio com a frase “Chegando num feriadão de céu de brigadeiro”, e marcando Gilberto Gil na foto.

Gil foi internado na terça-feira da semana passada. Na quinta, a mulher de Gil, Flora Gil, postou outra foto com o cantor sendo ‘paparicado’ pelos filhos Bela Gil e Marina Morena, o genro João Paulo Demasi e a neta Flor Gil no quarto do hospital. Segundo sua assessoria de imprensa, Gil se sentiu mal no sábado (27) no Rio e veio para São Paulo para continuar o tratamento de insuficiência renal.

Na sexta-feira, ele recebeu a visita do neto Nino, filho de Bela Gil. A foto de Gil com o neto no colo e eletrodos fixados ao peito foi postada na conta do cantor no Instagram na sexta-feira (2). “Oba, que alegria! Olha quem veio ver o vovô! O pequeno Nino de Bela”, escreveu o músico.

Ainda de acordo com a assessoria do cantor, Gil passou mal no sábado, melhorou, mas resolveu se internar no hospital paulistano para fazer novos exames.

Outras internações

Gil esteve internado pouco antes da Olimpíada, em 29 de julho. Ele ficou no Sírio-Libanês até 3 de agosto, quando teve alta e viajou para o Rio, conseguindo chegar a tempo de ensaiar para sua apresentação na abertura dos jogos. O show ocorreu no estádio do Maracanã dois dias depois.

Conforme a assessoria de Gil, ele está fazendo um tratamento para insuficiência renal no Sírio Libanês e todos os meses será internado para procedimentos e exames.

Em junho, Gil ficou sete dias internado no Sírio Libanês para dar continuidade ao tratamento de insuficiência renal e teve alta às vésperas de completar o aniversário de 74 anos.

Na ocasião, Gil postou uma foto no Instagram para agradecer o carinho dos fãs. “A todos que enviaram mensagens carinhosas, muito obrigado. Já estamos a caminho de casa. #AqueleAbraço”, escreveu o cantor. (G1)