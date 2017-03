Gestante que teve a barriga pisoteada teria sido agredida pela segunda vez por convivente

Da redação com informações do G1

De acordo com informações cedidas por uma vizinha da gestante que sofreu agressões no último domingo (12) em Itaporã, essa não seria a primeira agressão do marido da vítima.

O agressor de 26 anos teria se mudado para a residência atual junto com a convivente há um mês, onde o ocorrido do último domingo teria sido a segunda agressão.

A vizinha disse ainda que achava que a gestante havia perdido o bebê devido à violência do fato.

O caso

Mulher grávida é agredida pelo marido em Itaporã

Bárbara Ballestero – Diário MS

Divulgação PM

Na noite deste domingo (12), uma mulher grávida (21) foi vítima de violência doméstica no município de Itaporã.

O fato ocorreu por volta das 19h30 no bairro Pioneiro I.

De acordo com informações, a vítima estava em sua residência acompanhada da outra filha do casal quando o marido alcoolizado adentrou o local ameaçando-a de morte.

Em posse de uma faca, o autor correu atrás da vítima alcançando-a em uma calçada.

Na calçada, a vítima caiu ao solo após o agressor bater forte com sua cabeça em um poste.

Mesmo caída, a vítima continuou a ser agredida por seu convivente que pulou em sua barriga diversas vezes, até o momento em que um vizinho intercedeu e acionou a polícia.

A gestante foi socorrida por vizinhos e encaminhada ao Hospital Municipal de Itaporã para exames precisos, pois em primeiro momento não havia sido detectada a presença de batimentos cardíacos na criança. Após exames realizados foi constatado que a mãe e o bebê estavam bem.

O autor (26) foi preso em flagrante juntamente com a faca utilizada no crime.

Homem que agrediu gestante tem prisão preventiva decretada