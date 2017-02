Geraldo vai à Câmara e apresenta balanço de emendas para vereadores de Dourados

A Câmara de Vereadores de Dourados registrou na manhã de sexta-feira a visita do deputado federal Geraldo Resende (PSDB). É a continuidade do projeto da presidente Daniela Hall (PSD) de receber parlamentares para discutir propostas e projetos para atender as demandas de obras e serviços e projetos de desenvolvimento para Dourados. No dia 26 de janeiro aconteceu uma reunião com a deputada federal Tereza Cristina (PSB).

Geraldo apresentou aos vereadores um balanço das obras de emendas parlamentares propostas por ele que estão em andamento, em licitação ou destinação. Também ouviu propostas dos vereadores e tratou com eles tramites de projetos e dificuldades no planejamento e execução das obras pelo município ou Estado.

“A visita de Geraldo reforçou que a ideia de trazer os parlamentares para discutir ações por Dourados só engrandeceu a nossa Casa”, afirma Daniela. “Fiquei muito feliz com a visita de Geraldo. Vamos continuar as discussões e a luta para unir a classe política visando o desenvolvimento de um projeto maior por Dourados”, disse a presidente.

Também participaram da reunião os veredores Braz Melo (PSC), Idenor Machado (PSDB), Madson Valente (DEM), Sérgio Nogueira (PSDB), Olavo Sul (PEN), Carlito do Gás (PEN), Bebeto (PR), Romualdo Ramim (PDT), Cido Medeiros (DEM) e Junior Rodrigues (PR).

O deputado entregou um relatório das emendas aos vereadores e pediu que acompanhem e cobrem a aplicação do recurso da Prefeitura, Estado e União. O deputado colocou seu gabinete à disposição para novos projetos que atendam a demanda de Dourados e destacou a importância do trabalho em conjunto. “Assim a cidade vai ganhar mais. O que não dá é um ficar puxando pra um lado e outro para outro lado”, disse.

Entre os principais projetos discutidos com os vereadores estão a Feira Livre, que segundo ele precisa de projeto de readequação e o complexo de saúde de alta complexidade, que inclui o Hospital Regional, o Centro de Diagnóstico e o Hospital da Mulher e da Criança. Geraldo disse que há recursos viabilizados para o início dessas obras, sendo R$ 23 milhões para a primeira etapa do Regional, R$ 7 milhões para a parte física do Centro de Diagnóstico e também para iniciar a Hospital da Mulher e da Criança. Também falou dos projetos de asfalto.

O deputado disse que o momento delicado da economia do país exige trabalho dobrado da classe política para atender as demandas básicas. “É preciso fazer muitos ajustes, inclusive cortar na própria carne, para que o país volte a crescer em 2018”, lembrou. Por fim disse que gosta muito de Dourados, que continuará trabalhando e que quer ver a cidade cada vez melhor.