Geraldo rejeita reforma da Previdência na forma como governo enviou o projeto

Divulgação

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB) se posicionou contrário à reforma da Previdência Social nos termos do projeto encaminhado pelo presidente Michel Temer (PMDB) ao Congresso Nacional. “Não posso concordar com pontos como tempo de contribuição de 49 anos para receber o benefício integral, com as regras de transição para quem já tem mais de 50 anos ou com qualquer violação de direito adquirido”, ressaltou Geraldo. “Também votarei contra qualquer ponto da proposta que viole o direito dos trabalhadores que ganham menos”, enfatizou.

O deputado considerou as manifestações desta quarta-feira (15) como democráticas, legítimas e pacíficas. O parlamentar afirma que o movimento reflete a defesa dos direitos previdenciários em razão do rigor do projeto enviado pelo Governo Federal ao Congresso Nacional.

O parlamentar está em Brasília recepcionando as manifestações contrárias dos diversos setores da população no sentido de aperfeiçoar a proposta do governo para que ela não seja tão dura e radical como a apresentada.

Geraldo Resende afirma que estará em Dourados na próxima sexta-feira (17) à disposição do comando dos manifestantes para discutir o tema.

“O papel do Congresso Nacional é fazer os ajustes necessários ao texto para que se adequem a realidade da vida dos brasileiros, promovendo uma reforma mais justa para a população. Do jeito como ela foi apresentada, eu sou totalmente contra. Ao todo, 146 emendas foram apresentadas ao texto proposto pelo governo. Eu analisarei cada uma delas e permanecerei dialogando com a sociedade”, destaca Geraldo.

Conforme Geraldo, o PSDB é o partido que apresentou o maior número de emendas ao projeto que está sendo discutido e está fazendo isso para dar equilíbrio à proposta do governo.

“Somos a favor de uma reforma na previdência, mas não abriremos mão de trabalhar para que ela seja menos danosa ao conjunto da sociedade, sobretudo em aspectos como regra de transição, tempo mínimo de contribuição e idade mínima para requerer o benefício. Todas as propostas serão debatidas e havemos de encontrar, com fé em Deus, um conjunto de medidas capaz de equilibrar as contas públicas e atender as expectativas da sociedade”, destacou o parlamentar.