Geraldo diz que Escola da Vila Roma dará salto de qualidade no ensino

Ricardo Minella

Começam no próximo dia 13 de fevereiro as aulas da Escola Estadual Rita Angelina Barbosa Silveira, construída no Conjunto Habitacional Vila Roma II, em Dourados. O deputado federal Geraldo Resende (PSDB), que articulou os recursos federais em parceria com o governo do Estado junto ao Ministério da Educação, comemora a conquista: “nova metodologia vai dar um salto de qualidade do ensino”, diz.

As obras de construção estão em fase final e nos próximos dias deverão chegar os mobiliários. De acordo com o coordenador regional de Educação em Dourados, professor Nei Elias Coinethe de Oliveira, na próxima sexta-feira (20), a governadora em exercício Rose Modesto estará no local concedendo uma entrevista coletiva para falar da proposta inovadora da escola.

Nei Elias explica que as matrículas para o primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.matriculadigital.ms.gov.br. Fazendo parte do Programa “Escola da Autoria” será a primeira de Dourados, por enquanto, a oferecer tempo integral com estudo orientado ao futuro profissional dos alunos.

Geraldo Resende complementa que o projeto inovador vai propiciar um novo momento para os estudantes. “Com nova metodologia que será implantada ali, o aluno terá acesso à educação para um construir projeto de vida e vai desenvolver suas idéias fazendo uso constante de recursos tecnológicos. O estudo será orientado, com o estudante pensando no seu futuro profissional”.

A Escola Rita Angelina Barbosa Silveira será composta de 13 salas de aula e atenderá, inicialmente, 350 alunos, que vão entrar no local às 7h30 e permanecer até as 17h00. Nesse período receberão dois lanches e almoço.

Os alunos utilizarão diversos recursos tecnológicos, como vídeos, conexão com o mundo virtual, etc. Entre outras estruturas, terá Clube Juvenil, Esportes e suas salas serão temáticas, ou seja, cada uma será voltada para determinada matéria.

Utilidade pública

Mais informações sobre matrículas na Escola da Vila Roma podem ser obtidas pelo site 3411-8407, 3411-8413 e 0800-647-0028. Endereço da Escola Estadual Rita Angelina Barbosa Silveira: Rua Esquilino S/N, Vila Roma 2, atrás do Parque do Lago 2. As matrículas estão abertas no site www.matriculadigital.ms.gov.br.