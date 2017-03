Geraldo conversa com manifestantes e reafirma ser contra pontos da reforma

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB) se reuniu na manhã desta sexta-feira (17), com os manifestantes que estão acampados desde quarta-feira (15) em frente ao seu escritório em Dourados. O parlamentar foi ao encontro da manifestação e reiterou seu posicionamento contrário a alguns pontos da proposta, conforme foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional.

Geraldo disse que não concorda com a proposta de tempo de contribuição de 49 anos para receber o benefício integral, bem como com as regras de transição para que já tem mais de 50 anos ou com violão de direitos adquiridos. Também disse que vai votar contra qualquer ponto da proposta que viole o direito dos trabalhadores que ganham menos.