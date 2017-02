Garota de Ivinhema representará o Mato Grosso do Sul no Brasil Fashionista 2017

RHAYANE FRANCO PEREIRA, de 6 anos de idade, coleciona diversas conquistas como modelo mirim

Monte Castelo Produtora

A estudante Rhayane Franco Pereira, de apenas 6 anos de idade, residente em Ivinhema, foi aclamada mini Miss Mato Grosso do Sul Fashionista 2017 e disputará o título nacional no Miss Brasil Fashionista deste ano, considerado um dos maiores eventos de beleza infantil e adolescente do país. O evento será realizado nos dias 29 e 30 de abril em São Paulo.

A primeira participação de Rhayane foi o Miss Ivinhema 2016, em que conquistou a faixa de princesinha daquele município. Em seguida, conquistou o título regional de Mini Miss Fashionista Vale das Águas, levando o primeiro lugar do concurso.

Rhayane estuda no 1º ano do Ensino Fundamental. Muito inteligente e carismática, sempre gostou de desfilar e fazer apresentações em público. Além de miss, é bailarina desde os 2 anos de idade e tem no currículo várias apresentações na cidade.

“É impressionante sua desenvoltura na passarela. E o sonho da pequena miss é ser modelo”, diz seu coordenador Angelo Mariano.

Os pais afirmam que apoiam todos os sonhos da sua filha e se esforçam para conciliar a vida de trabalho com a “assessoria” da pequena miss.

Já com essa bagagem, Rhayane vai fazendo participações especiais em concursos nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo e já recebe várias propostas de agências renomadas do estado vizinho.

Neste momento, os pais e o coordenador Angelo Mariano estão em busca de apoio para realizar mais este sonho e disputa para vida de miss da pequena Rhayane.

“Infelizmente é muito difícil conseguir apoio, porque empresários e órgãos públicos não valorizam e não incentivam os concursos de misses”, afirma a mãe Daiany Franco.

Pessoas interessadas em ajudar e patrocinar nossa Mini Miss Mato Grosso do Sul fashionista podem entrar em contato pela página do Facebook “Rhayane mini miss MS fashionista” ou pelo telefone (67) 99609-9485.