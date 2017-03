Galiotte elogia Baptista e diz que ele fica para o Brasileiro

Do UOL,em São Paulo

Palmeiras/Divulgação

No dia da estreia do Palmeiras na Libertadores, o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, elogiou o técnico Eduardo Baptista e afirmou que ele permanecerá no clube para o Campeonato Brasileiro. De acordo com o dirigente, é necessário dar tempo para o treinador.

“O Eduardo Baptista estará conosco, sim (no início do Campeonato Brasileiro). Isso posso afirmar. Ele precisa de tempo para trabalhar. Acho que é natural o período de adaptação do Eduardo, em relação ao trabalho, elenco. São 60 dias de trabalho. Para ter resultado, precisamos de tempo. A gente precisa dar tempo ao tempo, fazer com que tenha condições de trabalhar tranquilamente e é isso que vai acontecer”, afirmou ao “Sportv”.

Questionado sobre as projeções do Palmeiras para a temporada, porém, Galiotte cobrou títulos. “O elenco é bastante competitivo, nossa equipe é muito forte e temos grandes objetivos. A Libertadores é um grande objetivo. Temos que conquistar (alguma coisa). Vamos disputar vários campeonatos, mas o nosso objetivo é disputar os campeonatos e conseguir o título no que for possível”.

À ESPN, Galiotte ainda falou da importância de ter mantido jogadores campeões do Brasileirão. “Renovamos vários contratos. O grande fator foi a manutenção de jogadores do ano passado. Trouxemos alguns outros jogadores com características vencedoras que poderiam agregar ainda mais para esse elenco. Jogadores com experiência, vencedores. O foco foi manter o grupo e trazer jogadores de qualidade ainda melhor”.