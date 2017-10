Galid Osman surpreende e fatura a pole na etapa de Tarumã da Stock Car

A etapa de Tarumã da Stock Car terá uma surpresa na primeira colocação do grid neste domingo. Galid Osman, apenas 22 º colocado da temporada, deixou os favoritos para trás neste sábado e garantiu a pole em Viamão, no treino deste sábado, após completar sua volta mais rápida em 1min07s800.

A pole de Osman confirmou o ótimo dia da equipe Ipiranga Racing, que viu seu outro piloto, Thiago Camilo, conseguir a segunda colocação no grid, confirmando a dobradinha com o tempo de 1min07s902. Max Wilson, com 1min08s216, e o líder da temporada Daniel Serra, com 1min08s253, formam a segunda fila.

“Eu sabia que no treino seria difícil superar o Thiago e o Daniel. Falei para a equipe no rádio que eu iria arriscar tudo na fase decisiva do classificatório e felizmente consegui uma ótima volta e fazer a minha segunda pole na categoria. Amanhã, vamos para cima, não temos nada a perder e vamos tentar a primeira vitória no ano”, declarou Osman.

Vice-líder da temporada com 255 pontos, Thiago Camilo considerou positiva a segunda posição no grid, mesmo tendo liderado as duas primeiras sessões do treino. Afinal, sairá na frente de Daniel Serra, que tem 259, com quem briga cabeça a cabeça pela liderança e o título do campeonato.

“Tomei um susto porque o carro começou a falhar, eu acelerava e cortava o motor, cheguei a temer em largar no fim do grid. Posso dizer que fui do inferno ao céu no classificatório. O fato de ter ficado um pouco a mais na pista pode ter atrapalhado, mas o Galid fez uma volta excepcional e está de parabéns”, disse.

Átila Abreu, com a quinta posição, e Ricardo Zonta, sexto, completam os seis primeiros colocados do grid. Rubens Barrichello decepcionou, não passou do Q1 e sairá somente em 17 º, assim como Cacá Bueno, que foi o último entre os pilotos que marcaram tempo e ocupará o 29.º lugar no grid.

Décima parada do calendário da Stock Car em 2017, as duas baterias da etapa de Tarumã, em Viamão, Rio Grande do Sul, serão disputada neste domingo, às 13h e às 14h10. Depois, restarão mais duas provas antes do fim da temporada: em Goiânia, no dia 19 de novembro, e Interlagos, em 10 de dezembro.