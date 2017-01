Gaeco deflagra “Operação Xadrez” em MS

Carla Salentim/TV Morena

Foi deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) na manhã desta segunda-feira (23), a “Operação Xadrez” na cidade de Corumbá. Já foram presos na operação os diretores dos estabelecimentos penais do regime fechado e semiaberto, além dos presos que cumpriam pena no regime semiaberto e fechado. Comerciantes da cidade que possuem vínculo de parentesco com os condenados e que fazem parte da associação criminosa também receberam mandados de prisão.

Segundo informações do Ministério Público, o sistema prisional de todo o estado do Mato Grosso do Sul seria o alvo da operação.

Durante a operação devem ser cumpridos nove mandados de prisão, doze de busca e apreensão, além de uma condução coercitiva.

Bárbara Ballestero – Diário MS