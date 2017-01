GAECO DEFLAGRA OPERAÇÃO GIRVE: mandados são cumpridos em Campo Grande, Dourados e Aquidauana

DA REDAÇÃO

Osvaldo Nóbrega/TV Morena

Foram cumpridos na manhã desta sexta-feira (27), sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, requeridos pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) em investigação que apura a prática dos crimes de peculato, falsidade documental e corrupção envolvendo alguns diretores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen).

Os mandados foram cumpridos nas residências dos diretores investigados, localizadas nas cidades de Aquidauana, Dourados e Campo Grande, além dos respectivos locais de trabalho localizados na sede da Agência.

O objetivo da investigação refere-se à apuração de ilegalidades cometidas durante a realização do Curso de Treinamento para Intervenção Rápida, Contenção, Vigilância e Escolta do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, Girve, de onde se originou o nome da operação, dirigido a agentes penitenciários, que ocorreu em abril do ano passado, na capital.

Foram alvos de busca e apreensão os titulares da presidência da Agepen, da Diretoria de Assistência Penitenciária (DAP), da chefia da Divisão de Estabelecimentos Penais (DEP), da Diretoria de Operações (DOP) e a Chefia de Divisão de Trabalho.

Os celulares de todos os alvos foram apreendidos e, no interior da residência de um dos diretores foram encontrados noventa mil reais, em dinheiro.