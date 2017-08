Funsaud abre processo seletivo para sete cargos

Segundo informações da Secretaria, as inscrições estão abertas até 22 de agosto, inteiramente gratuitas no site da Prefeitura

A Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (Funsaud) abriu processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva para contratação temporária e contratação de profissionais de nível superior, técnico e médio para atuarem no Hospital da Vida e Unidade de Pronto Atendimento.

A vaga para nível superior é de fonoaudiólogo. Para nível médio completo, existem vagas de curso de técnico em imobilização ortopédica, técnico em banco de sangue e técnico em enfermagem. Para nível fundamental completo há vagas para auxiliar de serviços gerais I (higienização e hotelaria) e II (manutenção) e copeiro.

Segundo informações da Secretaria, as inscrições estão abertas até 22 de agosto, inteiramente gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet na página oficial da Prefeitura de Dourados no site www.dourados.ms.gov.br ou no link http://selecao.dourados.ms.gov.br.

Depois da inscrição, acontece a entrega de títulos, avaliação dos títulos, resultado da prova de título, recurso da prova de título e resultado do recurso com a respectiva homologação. As datas estão no edital, publicado ontem.

O processo seletivo terá validade pelo período de dois anos a contar da homologação pelo diretor-presidente da Funsaud, e publicado no Diário Oficial do Município de Dourados.

A Funsaud, em meio a divulgação de novo processo seletivo, também convoca os candidatos aprovados e aptos do Processo Seletivo do ano passado. A abertura de novo processo se dá pela necessidade dos profissionais elencados no edital.

O diretor-presidente, Renan Robles Hadykian, destaca que o papel da Fundação é zelar pelo bom serviço prestado na UPA e Hospital da Vida e tem buscado, dentro da atual situação econômica e nos moldes da lei, melhorar o atendimento.