Funed volta a realizar o Interdistrital de futebol

Waldemar Gonçalves - Russo

Dirigentes de futebol amador da cidade se reuniram na noite de sábado, na Funed (Fundação de Esportes de Dourados) para discutir a realização da 15ª edição do Campeonato Interdistrital de futebol de campo.

Na reunião, vários itens sobre o regulamento foram debatidos com os dirigentes das equipes, bem como a data do início dos confrontos.

O diretor da Funed, Jânio César amaro, reiterou aos dirigentes que a realização Campeonato Interdistrital é uma reivindicação feita pela prefeita Délia Razuk, para que a competição entrasse no calendário anual de atividades esportivas individuais e coletivas que foram elaboradas pela autarquia.

“A prefeita entende que a competição faz uma integração entre os distritos, movimenta e leva o lazer para as comunidades, principalmente pela rivalidade existente há anos entre as equipes desses distritos” disse Jânio.

CONGRESSO

Participaram da reunião, representantes das equipes do AAVV (Associação Atlética Vila Vargas), Nacional, Panambi, Vila Formosa e Macaúba. “O convite aos representantes da Picadinha, Itahum e São Pedro foi feito. Embora não tenham comparecido na reunião, acreditamos que eles estarão participando da competição”, disse Antônio Carlos Barbosa, o Kaká, da equipe de esporte da Funed.

O Congresso Técnico do Interdistrital está marcado para as 19 horas do dia 24 de março, na Funed, quando serão sorteados os grupos, horários e datas dos confrontos. A competição deve ter início no mês de abril ou maio e cada equipe poderá inscrever, no máximo, 25 atletas, que morem ou votem nas respectivas comunidades.

CAMPEÕES

O último Interdistrital teve a sua final no distrito de Panambi, em 14 de dezembro de 2013, entre o time da casa e a AAVV. Diante de grande público, Panambi conquistou o seu segundo titulo da competição, após vencer o rival por 1 a 0 no tempo regulamentar e fazer 3 a 0 nas cobranças de pênaltis.

Em todas as edições o Distrito de Santo Antônio da Picadinha é o que mais títulos têm da competição (4), Nacional de Vila Vargas, Esporte Clube São Pedro e Panambi vêm a seguir com dois títulos cada, enquanto o Colonial de Indápolis, Colônia Zanata e Associação Atlética Vila Vargas faturaram o título uma vez cada um.