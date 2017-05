Funed marca para dia 04 de junho a abertura oficial do 15º Interdistrital

Waldemar Gonçalves - Russo

Contando com oito equipes e após três anos sem ser realizado, o Interdistrital de futebol de campo, retomado este ano pela administração municipal, por meio da Funed (Fundação Municipal de Esportes) teve a abertura oficial, prevista antes para domingo passado, adiada em razão da chuva, remarcada para as 8 horas do dia 04 de junho, no campo do Distrito do Panambi, com o desfile das equipes.

Logo após a abertura haverá o confronto entre o Panambi Veteranos contra a AAVV (Associação Atlética Vila Vargas) pela chave B, previsto para iniciar às 9 horas. A partir das 15 horas, em Indápolis, acontece o jogo entre o Esporte Clube Vila São Pedro e Clube Atlético Panambi, também pela chave B.

Antes da realização da abertura oficial, porém, haverá, já neste domingo (28 de maio), às 15 horas, no campo do Nacional na Vila Vargas, o jogo entre os donos da casa e o Nacional da Colônia Zanatta pela chave “A”. No mesmo horário a equipe da Vila Formosa terá pela frente o Colonial de Indápolis, também pela chave “A”.

participantes

O interdistrital deste ano terá as seguintes equipes:

Pelo grupo A, o Esporte Clube Nacional de Vila Vargas; Nacional da Colônia Zanata; Colonial de Indápolis e Vila Formosa. Pelo grupo B, a AAVV (Associação Atlética Vila Vargas); Esporte Clube Vila São Pedro; Panambi Veteranos e Clube Atlético Panambi.

O diretor-presidente da Funed, Jânio Amaro, lembra que o retorno do Campeonato Interdistrital de futebol de campo é uma das determinações da prefeita Délia Razuk. “A prefeita, que é também uma apaixonada por futebol, entende que a competição nos distritos movimenta e leva o lazer e entretenimento não só para os clubes, mas principalmente para as comunidades”, disse.