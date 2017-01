Fundadora de Fátima do Sul completa 100 anos

DIVULGAÇÃO

Este é um dia especial para a família Oliveira. Há exatamente 100 anos, isso mesmo, um século, nascia Josepha Ferreira de Oliveira. Moradora em Fátima do Sul por mais da metade de sua vida, homenageada pela Câmara dos Vereadores como cidadã fatimassulense, ela é uma mulher incrível.

É mulher virtuosa, mãe dedicada, trabalhadora incansável. Por longos anos proprietária da Pensão Oliveira, juntamente com seu esposo Irineu A. De Oliveira (em memória), serviram a todos com alegria.

Membro da Igreja Batista há 69 anos, é uma mulher de fé! Leitora da palavra de Deus e que busca praticá-la. Pessoa lúcida, inteligente… Até hoje assiste e lê os jornais pra acompanhar os fatos e acontecimentos, sempre fazendo comentários pertinentes.

A torcedora do Palmeiras ama futebol e assistiu entusiasmada a todos os jogos do Brasileiro, inclusive de outros times na Copa do Mundo.

Ela é exemplo de honra, força e superação, mas, acima de tudo, exemplo de fé.

Nós, a sua família, a parabenizamos por esse momento único e declaramos o nosso amor por tudo que és e representas.