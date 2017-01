Fórum Municipal de Cultura convoca assembléia ordinária para o próximo domingo

O Fórum Permanente de Cultura de Dourados convocou todos os artistas, artesãos, agentes, gestores e produtores culturais, conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Política Cultural e membros da sociedade civil para a Assembleia Ordinária do Fórum Municipal de Cultura, a ser realizada no próximo domingo, 29 de janeiro, com início às 13h em primeira chamada e às 13h30min em segunda e última chamada, no Teatro Municipal de Dourados, Parque dos Ipês.

Na pauta, a apresentação dos trabalhos da Comissão de Reformulação do Estatuto Interno do Fórum Municipal de Cultura; constituição de Comissão Eleitoral para eleição da Secretaria Executiva do Fórum e Conselheiros Civis de Política Cultural, para o biênio 2017/2018; Ratificação e debate das propostas para o Plano Municipal de Cultura de Dourados a partir dos Eixos do Plano Estadual de Cultura e Continuação da leitura e debate de novas propostas para o Plano Municipal de Cultura, a partir do Plano Estadual de Cultura.

O Plano Municipal de Cultural é uma das principais demandas da classe artística, que deve referendar as propostas em assembleia para posteriormente ser encaminhado para votação na Câmara Municipal. O documento norteará as políticas públicas do município para o setor.

REIVINDICAÇÕES

Após a aprovação do Plano, outra reivindicação importante é a destinação de 1% da arrecadação do município para os investimentos em Cultura. A medida chegou a ser anunciada pelo ex-prefeito Murilo Zauith em junho do ano passado, mas não foi incluída no orçamento de 2017, restando algumas emendas de vereadores que podem aumentar os recursos para o FIP (Fundo de Investimento à Produção Artística e Cultural) neste ano. (LS)