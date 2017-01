Força tática fecha boca de fumo em Deodápolis

Divulgação PMMS

Na tarde desta segunda-feira (09), a equipe da Força Tática abordou no município de Vicentina um ônibus que segue o trajeto Dourados à Ivinhema e passa por Deodápolis.

Foi encontrada durante a abordagem, uma mochila com substância análoga ao Crack em grande quantidade, que estava em posse de Leandro Suzarte.

Imediatamente foi dada voz de prisão ao autor do tráfico e seu celular foi apreendido. Durante inspeção no aparelho a Polícia constatou que chegavam muitas mensagens do negociador da droga.

Um encontro foi marcado entre o negociador da droga e Leandro. A Polícia Civil apoiou o monitoramento do encontro e identificaram os negociadores como Diellison e Fernanda que esperavam Leandro na rodoviária de Deodápolis para pegar a droga.

Após o encontro, a PM deslocou-se até a casa de Diellison onde localizou vários aparelhos celulares, certa quantia em dinheiro, e uma balança de precisão usada para a pesagem da droga.

Os três envolvidos foram entregues à Delegacia para providências cabíveis.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações da PMMS