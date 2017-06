Força Tática da Polícia Militar de Nova Andradina prende homem por tráfico de drogas e receptação

No início da noite deste sábado (10), por volta das 22hs, uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar de Nova Andradina prendeu um homem de 27 anos de idade por tráfico de drogas e ainda por receptação.

Após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima via 190, de que um jovem estaria comercializando drogas e receptando objetos furtados Bairro Argemiro Ortega, uma equipe foi até o endereço para verificar a veracidade dos fatos.

Após um tempo pelo local, foi observada a movimentação de pessoas usuárias de drogas entrando e saindo do local, como também visto um adolescente entrando na casa com uma bicicleta Caloi Poti de cor vermelha e em seguida saindo a pé, confirmando-se assim a denúncia de tráfico de drogas e a receptação de produtos de origem duvidosa.

Diante das suspeitas uma equipe da Força Tática foi acionada para comparecer no local, e no momento da entrada na residência foi encontrado o jovem, que já é muito conhecido no meio policial pela prática de vários crimes, desde a sua adolescência, tais como, dano, vias de fato, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, entre outros.

Na busca pessoal realizada no rapaz foi encontrado o valor de R$ 37,00 em dinheiro e uma trouxinha de crack pronta para a venda, e ainda durante as buscas na casa uma pedra bruta de crack escondida dentro de um armário, dentro de um pacote de arroz 41 trouxinhas de cocaína prontas para serem comercializadas, a bicicleta deixada pelo adolescente e uma televisão Philips de 32 polegadas sem documentação de origem.

Em checagem no sistema policial, contatou-se que o rapaz encontrava-se no regime semi-aberto apenas á cinco meses, sendo a ultima prisão ocorrida na cidade de Nova Alvorada do Sul, pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o jovem que supostamente pertence a uma facção criminosa denominada “PCC” (Primeiro Comando da Capital), foi conduzido e entregue na 1ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

(Assessoria de comunicação do 8º BPM)