Força Tática apreende drogas com “boqueiro” no Jardim Pelicano

Divulgação 3°BPM

Policiais da Força Tática do 3° BPM, fizeram na noite dessa terça feira(14), a prisão de José Felipe da Costa Neto(32) morador no Jardim Pelicano em Dourados, sendo flagrado na prática do crime de tráfico de drogas.

O fato ocorreu durante patrulhamento ostensivo pela rua projeta C, no Jardim Pelicano em Dourados, sendo avistado pela guarnição a pessoa de José Felipe, que tentou evadir-se da equipe policial, sendo contido pelos policiais quando tentava esconder dois volumes de maconha na entrada da casa, totalizando cerca de 600 gramas da droga.

A equipe policial efetuou buscas, localizando duas porções (papelotes) de pasta base de cocaína e ainda mudas de maconha plantadas em um vaso.

José Felipe acabou por confessar que praticava o tráfico de drogas naquela localidade a cerca de um mês e que naquele dia havia vendido aproximadamente 700 reais em drogas, quantia essa que também foi apreendida.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na DEPAC em Dourados. (Assessoria 3°BPM)