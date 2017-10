Foragido da Justiça cultivava pé de maconha e diz que pretendia processar droga

CG NEWS

Policiais militares prenderam nesta sexta-feira (20) Paulo Henrique Dias Martins, de 18 anos, em uma residência do Jardim Canguru, em Campo Grande. O rapaz estava com um mandado de prisão em aberto e foi flagrado com porções de maconha e também com muda da planta no quintal.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais foram até a casa de Paulo depois de receberem uma ligação anônima informando que o jovem estava com um mandado de prisão em aberto.

Quando foi abordado pelos policiais, Martins contou que tinha porções de maconha guardadas na cozinha. A droga foi localizada e apreendida pelos militares. Em depoimento, o suspeito explicou que comprou a droga em Bela Vista por R$ 200 por peça, para revender na Capital.

Ainda segundo o suspeito, depois de dividir a droga em porções, cada papelote era vendido por R$ 10. No quintal da casa de Paulo, os policiais ainda encontraram uma muda de maconha. Para os militares, o rapaz afirmou que “admirava a planta de maconha, e que tinha a intenção de processá-la para comercializar”. O caso foi registrado como tráfico de drogas.