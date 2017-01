Fome atinge índios acampados em fazendas e estradas de MS

Ruy Sposati/Cimi

Sem a terra tradicional, resta a fome para ao menos 40 comunidades Guarani e Kaiowá de Mato Grosso do Sul. Em acampamentos improvisados, às margens de rodovias, estradas de terra ou entre lavouras de cana e soja, nas ocupações de áreas não regularizadas e sob conflito, os indígenas não recebem cestas de alimentos desde novembro.

“Criança chora, não aguenta mais. Sofrimento mesmo, quase comendo terra. Precisamos de um apoio. Vou sair pra ver o que consigo, é desespero, não vai aguentar”, desabafa Gilmar, morador do acampamento na Fazenda Madama, em Kurusu Ambá, município de Coronel Sapucaia. Pelo menos 80 crianças vivem no local.

Até dezembro de 2014, pelo menos 14 mil cestas eram levadas às comunidades por força de um acordo de cooperação técnica do governo federal.

Com a não renovação do acordo, desde 2015 o número despencou para duas mil. “100% das famílias indígenas do Cone Sul eram atendidas. Não é mais assim”, explica Silvio Raimundo da Silva, agente indigenista da Funai em Dourados.

Atualmente se trata de uma ação emergencial tocada pela Conab. “As cestas, na verdade, deveriam ser substituídas por políticas públicas estruturantes. Agricultura, mercado de trabalho, geração de renda. Acontece que a redução das cestas ocorreu, mas não foi acompanhada por outras políticas. Houve um descompasso”, analisa.

As lideranças indígenas apontam que este descompasso se dá pela paralisação das demarcações. “Estamos debaixo de lona, entre fazendas de soja, cana e gado. Só o espaço pros barracos. Plantar fica difícil. Dividimos aquilo que conseguimos e quando a fome aperta nas crianças, o jeito é botar pra dormir”, explica Elizeu.

Elizeu é membro da Aty Guasu, principal organização política do povo, e mora no em Kurusu Ambá. A comunidade compõe os estudos do relatório Direito Humano à Alimentação Adequada e à Nutrição Guarani e Kaiowá (2016). A pesquisa é da Fian-Brasil com o Cimi e abrange ainda outros dois acampamentos.

“Pedaços de terras que as comunidades ocupam dentro de seus territórios tradicionais estão dominados por monoculturas das fazendas, cujo cultivo demanda o uso excessivo de agrotóxicos (…) risco à saúde, à vida, representando também uma violação ao direito humano à alimentação, nutrição e água”, diz trecho do estudo.

Funai e o Ministério Público Federal tentam intermediar um acordo com os proprietários da Fazenda Madama, incidente sobre o território indígena, para que permitam a plantação dos indígenas. “Não pode plantar. Outros lugares não pode pegar água no açude. É assim”, diz Gilmar.

“Com a redução no número das cestas de alimentos passamos a indicar como prioridade os lugares com mais vulnerabilidade: as áreas retomadas. Como a recuperação de territórios segue ocorrendo, e a quantidade de cestas diminuindo, tem uma defasagem”, afirma o coordenador da Funai em Dourados, Vander Nishijima.