Flamengo renova vínculo com Muralha, Juan, Willian Arão e Márcio Araújo

Gazeta Esportiva

Enquanto se prepara para a temporada de 2017, o Flamengo trabalha para manter peças importantes do elenco deste ano. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro anunciou a renovação de contrato de quatro atletas que ajudaram o time a conquistar uma vaga na Copa Libertadores, com a terceira colocação no Campeonato Brasileiro. São eles: Alex Muralha, Willian Arão, Juan e Márcio Araújo.

Com vínculos vigentes até 31 de dezembro de 2016, o zagueiro e o volante acertaram a permanência por mais um ano, ou seja, até o fim de 2017. Já o arqueiro Muralha, que conquistou a titularidade no gol do time carioca no meio da temporada, firmou novo vínculo até o final de 2020. O meia Willian Arão, um dos destaques do time comandado por Zé Ricardo, assinou novo compromisso até o fim de 2019.

Uma das recentes surpresas mais positivas para o clube, Alex Muralha chegou à Gávea no início de 2016, fez ótima campanha e, inclusive, recebeu o prêmio de melhor goleiro no Troféu Mesa Redonda, da Gazeta Esportiva. Juan e Willian Arão, outros reforços de peso na temporada, também acabaram de cumprir o primeiro ano na equipe. Já Márcio Araújo veste a camisa do Flamengo desde 2014, quando chegou procedente do Palmeiras.