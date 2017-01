Financiamento para “Chaves” brasileiro fracassa, e filme sombrio virará HQ

O sonho de um cineasta mineiro de lançar a continuação do “Chaves” brasileiro naufragou. O diretor Marcos Pena ficou empolgado com a grande repercussão de seu curta-metragem inspirado na série mexicana, com mais de 200 mil acessos na internet, e apostou em um financiamento coletivo para um segundo filme, porém a arrecadação foi irrisória: menos de 2% do orçamento.

Por causa do fracasso do crowdfunding, o segundo curta-metragem de “Moleque”, nome do filme baseado em “Chaves”, foi cancelado, para frustração de Pena, que esperava receber ajuda dos milhares de fãs da série mexicana, reprisada desde 1984 pelo SBT, e arrecadar mais do que os R$ 65 mil do primeiro episódio.

“A alegação da maioria dos fãs era: ‘Eu apoio, mas não tenho grana’. Mas não vou deixar de contar a história. Decidi mudar a plataforma com o que consegui arrecadar”, afirma o cineasta ao UOL. O segundo episódio de “Moleque” será contado em uma história em quadrinhos.

Pena explica que optou pelo financiamento coletivo, e não as Leis de Incentivo à Cultura, para agilizar a produção, pois os atores mirins estão crescendo rapidamente. Mesmo com o sucesso do primeiro filme na internet, o projeto não foi abraçado pelo SBT ou outra emissora para levar o “Chaves” brasileiro para a TV.

“Não sei o motivo de o SBT não ter se interessado, mas sei que eles têm outros projetos e não fico chateado com isso, trabalhei mais de dez anos em TV e às vezes bons projetos são deixados de lado por falta de interesse comercial”, conta.

HQ será sombria e parecida com “Stranger Things”

A história que Pena queria transformar em filme, mas lançará em HQ, é mais sombria do que a do primeiro episódio. “Vou pegar todos os episódios mais sombrios de ‘Chaves’, como o dos Espíritos Zombeteiros e do filme de terror. Tentei a ideia de ser uma coisa meio ‘Stranger Things’, mas vamos tentar transpor na HQ’, explica.

O responsável por ilustrar a história é o quadrinista Dan Arrows, conhecido no meio por assinar a HQ “Samurai Boy”. O segundo episódio de “Moleque” deverá ser lançado no segundo semestre, e Marcos Pena quer fazer um novo financiamento coletivo para vender o material.

“Vamos fazer um box com a HQ inédita, o DVD com o primeiro filme e outros brindes. A tiragem será limitada, então só as pessoas que reservaram pelo financiamento terão direito”, antecipa. O cineasta projeta ainda um terceiro episódio em formato de game.