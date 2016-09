Filme “O Menino e o Mundo” será apresentado gratuitamente na Cidade Universitária

Atenta às discussões contemporâneas, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) traz para o Vestibular 2017 três produções cinematográficas. Os candidatos interessados em ingressar em um dos 32 cursos de graduação presenciais terão oportunidade de refletir sobre questões regionais e nacionais retratadas nos filmes: Poeira: uma História do Pantanal (2007), com direção de Augusto Proença e Hélio Godoy; Em Nome da Lei (2016), dirigido por Sérgio Rezende; e O Menino e o Mundo (2013), de Alê Abreu.

Para facilitar o acesso dos candidatos aos filmes, nesta quinta-feira (22), será realizado a apresentação e debate da animação O Menino e o Mundo, às 16h, na sala 07, da Faculdade de Comunicação, Artes e Letras (FACALE), na Cidade Universitária. A produção já conquistou mais de 34 prêmios e foi indicado ao Oscar 2016 de melhor animação.

O filme conta a história de Cuca, uma criança de baixa renda da zona rural, cujo pai precisa deixar a família para ir trabalhar na cidade grande. Triste e com saudades do pai, o menino resolve fugir de casa para encontrá-lo. Em sua aventura, ele conhece um mundo fantástico dominado por máquinas-bichos, alguns seres estranhos e descobre uma sociedade marcada pela pobreza e pela exploração de trabalhadores.

O longa-metragem traz na singeleza do desenho, feito em traços simples na cor preta e apresentado em 2D, um personagem que retrata as mais inquietantes questões do mundo moderno através do olhar de uma criança.