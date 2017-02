Filho de Vice-prefeito de Taquarussu morre em acidente na MS-473

Da redação com informações do site Nova News

Márcio Rogério/Nova News

Na noite deste sábado (11) por volta das 21h10, um acidente deixou em óbito Johny Lima Costa, de 27 anos na MS-473 nas proximidades do município de Taquarussu.

De acordo com informações do site Nova News, o jovem seguia em uma motocicleta Suzuki Gsx Heads 1000 quando colidiu na parte traseira de um veículo Chevrolet Cobalt. Com o impacto do choque, os dois veículos acabaram saindo da pista pelo lado esquerdo, onde o carro veio a capotar.

O jovem que pilotava a motocicleta veio a óbito no local e o condutor do veículo Chevrolet Cobalt foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Nova Andradina.

Johny Lima Costa era filho do vice-prefeito de Taquarussu Edson Guagliano.