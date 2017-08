Filho de empresário de família tradicional é sequestrado na fronteira

(Foto: Divulgação)

Um menino de 12 anos de idade, membro de família tradicional da fronteira com o Paraguai, foi sequestro na manhã de hoje (17) em Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande. Pedro Urbieta de Souza seguia para a escola quando foi colocado em um Gol branco com placa do Brasil.

Pedro é filho do empresário Alexandre Reichardt de Souza, dono de uma loja de materiais de construção em Ponta Porã. O menino é sobrinho do ex-prefeito da cidade, Bruno Reichardt, e do ex-ministro do Paraguai Paulo Reichardt. As famílias são tradicionais nas duas cidades.

De acordo com informações apuradas pelo Campo Grande News, Pedro foi sequestrado perto do Mercado Matsuyia, na Rua Tiradentes, Centro de Ponta Porã. Encapuzados, os bandidos colocaram o garoto do carro e fugiram.

A polícia foi acionada e está na casa do empresário. “Não sei o que fazer, não sei o que dizer”, afirmou Alexandre Reichardt a um radialista da fronteira, pouco depois do sequestro.

Os bandidos teriam ligado para a casa do empresário e feito ameaças, segundo pessoas próximas a familiares do menino sequestrado. A polícia ainda não se manifestou sobre o caso. (Do Campo Grande News)