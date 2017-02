FFMS faz ajustes na rodada do Estadual para o fim de semana

DIVULGAÇÃO

O vice-presidente e coordenador de Competições da FFMS (federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), Marco Antonio Tavares, divulgou na tarde desta terça-feira (21), ajustes na rodada do fim de semana que fecha o primeiro turno do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

A rodada vai começar na próxima sexta-feira (24) com o derby Novo x União, às 20h15, no Morenão. Já no sábado (25), às 15h, a Serc recebe o Operário no estádio de Chapadão do Sul e o Comercial recebe o Costa Rica no Morenão.

Pelo grupo B, o clássico Ivinhema x Naviraiense acontece no estádio Saraivão, em Ivinhema, às 17h. Já às 19h, no Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o Águia Negra recebe o Urso de Mundo Novo.

No dia 08 de março a rodada será encerrada com o Corumbaense recebendo o Sete de Setembro, no estádio Artur Marinho em Corumbá. O jogo foi adiado devido ao compromisso do Sete na Copa do Brasil.

ARBITRAGEM

A Federação definiu na tarde de ontem a escala de arbitragem dos jogos da 4ª rodada do grupo B, que acontece nesta quarta-feira. Para a partida entre Naviraiense x Águia Negra, às 20h15 de hoje, no estádio Virotão, em Naviraí, o árbitro será Altair Rodrigues e os auxiliares Marcos dos Santos Brito e Luiz Fernando V. Colete. O 4º árbitro será Rogério Gregório de Souza.

Já a partida entre Urso x Corumbaense, às 15h de hoje, na Toca do Urso, em Mundo Novo, será arbitrada por

Neury Antônio Pryzbulinski, auxiliado por Luis Felipe de Oliveira e Elita Maria da Silva, com Wilson Claudino Bezerra como 4º árbitro.

BALANÇO

O campeonato estadual já registrou um total de 60 gols e, 21 partidas, média de 2,85 gols/jogo. O melhor ataque é do Operário, com 10 gols marcados; já o pior ataque é do Ivinhema, com apenas dois gols assinalados.

A melhor defesa é a do Corumbaense e Águia Negra, com dois gols cada; enquanto que a pior defesa é a do União/ABC, com gols sofridos. Até o momento não foi registrado nenhum 0 a 0.

ARTILHEIROS

Após quatro rodadas, o Estadual tem como artilheiro Marcelo, do União/ABC, que marcou cinco vezes. Wilson, do Operário, marcou quatro até aqui. Com três gols, aparecem, Cadu (Costa Rica) e Jéferson Gibran (Novo); com dois gols, Agnaldo e Rodrigo Gral (Operário), Rodrigo Ost, Júlio César e Roger (Comercial), Tiago (Serc), Juvenil (Urso) e Juninho (Corumbaense).

Marcaram um gol até agora, Igor e Leandro Diniz (Operário),

Andrade e Mazinho (União), Edy Costa e Michel (Novo), Natã, Carlinhos e Wellington (Costa Rica), Robinho, Clebinho, Fabão, Soares e Anderson (Serc), Jean, Ícaro e Marcelo Andrade (Naviraiense), Ramon, Primo e Jéferson (Sete Setembro), Douglas Santana e Douglas Santos (Ivinhema), Rafael Costa e Willian (Corumbaense), Davi (Urso) e Guilherme, Leandro Branco, Tity e Peu (Águia Negra).