FFMS e UFMS discutem a 2ª etapa da reforma do Morenão

O presidente da FFMS (Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul), Francisco Cezário de Oliveira, se reuniu com o reitor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Marcelo Turine, e com o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, para tratar do início da 2ª etapa da reforma do estádio universitário Pedro Pedrossian, o Morenão.

Cezário agradeceu ao reitor primeiramente pela diminuição do valor do aluguel do estádio Morenão para que os clubes da capital pudessem atuar durante o Campeonato Sul-Mato-Grossense e sugeriu um valor dentro da realidade dos clubes nos jogos por competições nacionais.

“Agradeço ao reitor Turine pela compreensão em nos atender, pois conhece a realidade dos clubes da capital. Encontramos um meio termo de maneira que fique bom para a UFMS e para nossos clubes”, afirmou o presidente da Federação.

O Ministério Público Estadual, na liberação do Estádio Pedro Pedrossian, condicionou que até dia 7 de abril a UFMS e o Governo do Estado apresentassem o projeto da segunda etapa de prevenção de pânico e incêndio.

O projeto encontra-se com o Corpo de Bombeiros para aprovação. Caso contrário, o estádio Morenão ficará interditado após o dia 7 de maio, data do término do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Na última reunião sobre o estádio, o presidente da Fundesporte Marcelo Miranda afirmou que o Governo do Estado pretende fazer um projeto da segunda etapa com processo licitatório e liberação em outubro.

Rigorosamente com o projeto de pânico e incêndio aprovados, o estádio Pedro Pedrossian estaria 100% liberado com capacidade acima de 25 mil lugares.

O presidente Francisco Cezário reafirma que a Federação cumpriu seu papel de parceira e ficará a disposição da UFMS e do Governo para qualquer eventualidade de continuidade do projeto.

RENDA ANTECIPADA

O presidente da Federação afirmou ainda que mais uma vez conseguiu para a Copa Verde uma renda antecipada de 3.000 ingressos que serão trocados por garrafas Pet, a 10 reais, totalizando 30 mil reais de renda para o Operário.

O Galo entra em campo no próximo domingo (05), às 15h, diante do Luziânia, em jogo de ida da primeira fase da Copa Verde.

“Houve entendimento entre a FFMS e o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, que nos atendeu assim como em anos anteriores. Esperamos que o Operário faça grande campanha e avance para a segunda fase”, afirmou Cezário.