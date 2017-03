FETEMS fala sobre Reforma da Previdência em Fátima do Sul

APOSENTADORIA| Jaime Teixeira, secretário de finanças da FETEMS, ressaltou impacto negativo da Reforma

Divulgação

Falando para uma plateia de, aproximadamente, 100 pessoas, tendo entre elas professores (as), alunos (as) e representantes dos (as) trabalhadores (as) rurais. Em Fátima do Sul, na noite da última quinta-feira (2), o professor Jaime Teixeira, secretário de finanças da FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) ressaltou o impacto da Reforma da Previdência da maneira como ela está sendo colocada na pauta de votação do Congresso Nacional.

Ele admitiu que, de tempos em tempos, uma Reforma da Previdência é necessária. ”É claro que revigorar a Previdência de períodos em períodos é natural, no entanto, da forma como está sendo proposto pelo Governo, significa um desmonte dos direitos dos trabalhadores.”, disse

“Isso significa que pouquíssimas pessoas irão se aposentar com a integralidade, o (a) trabalhador (a) será obrigado a procurar uma previdência privada, ou seja, vai contribuir com o desconto em folha e ainda buscar os agentes bancários”, ressaltou.

O professor Jaime lembrou também da Assembleia Geral da FETEMS, que acontecerá dia 7 de março no Palácio Popular da Cultura, às 14 horas, em que os delegados dos 73 SIMTEDs irão deliberar sobre o posicionamento da categoria em relação ao atraso no reajuste do Piso pelo Governo do Estado, 1/3 da hora atividade e sobre a paralisação nacional programada para iniciar no dia 15 de março.

A presidente do SIMTED de Fátima do Sul, Maria Jorge Leite (Mariquinha), agradece o apoio da direção da Escola Senador Filinto Muller, bem como o publico presente e representantes de outros movimentos e sindicatos.