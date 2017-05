Feira Mulheres de Atitude começa neste sábado com show de Elvis e Adriano

A Feira Mulheres de Atitude estará de volta no próximo sábado (27) na Praça Quenenciano Cecílio de Lima, conhecida como Praça das Luzes, no centro de Nova Andradina. O evento de abertura contará com show da dupla Elvis e Adriano, cantando grandes sucessos da música sertaneja.

No dia 28, domingo, às 20h30, haverá sorteio de prêmios para todas as mães presentes. Na segunda-feira (29) o cronograma segue normalmente. Já na terça-feira (30) haverá show dos jovens da igreja católica, com apresentação de músicas Marianas. O último dia da Feira Mulheres de Atitude será na quarta-feira (31).